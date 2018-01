Hinchas del United celebraron en redes sociales la llegada de Alexis Sánchez

Con satisfacción reaccionaron en redes sociales los hinchas del Manchester United luego de que el club anunció el fichaje del seleccionado chileno Alexis Sánchez.

En su mayoría, los fanáticos celebraron la llegada del chileno, en tanto que otros calificaron al “Niño Maravilla” como el mejor número 7 del club tras la salida de Cristiano Ronaldo.

Otro hincha, incluso, planteó que Alexis puede ser mejor que un histórico del fútbol mundial como George Best.

WE'VE GOT SANCHEZ ALEXIS SANCHEZ I JUST DON'T THINK YOU UNDERSTAND RUNNING DOWN THE LEFT HE'S BETTER THAN GEORGE BEST WE'VE GOT ALEXIS SANCHEZ

Alexis Sanchez is our best Number 7 since Ronaldo, love you Valencia but No. 7 wasn't for you, he will restore honour to it after it was tarnished by the likes of Owen and Delay. Genuine world class player, a natural born winner #WelcomeToManchester#Alexis7#GGMU#MUFC ??