Alexis tras fichar en el United: “Cuando había la opción de venir, miré el escudo y se me pusieron los pelos de punta”

En declaraciones al canal oficial del Manchester United, Alexis Sánchez se refirió a su fichaje por los “Diablos Rojos” y dijo que jugar por el club era un sueño que mantenía de niño.

“De pequeño lo he dicho que mi sueño es jugar en el Manchester, no lo digo porque vengo para acá o voy a cumplir mi sueño, lo dije siempre de niño” dijo el chileno.

El seleccionado nacional sostuvo también que en una oportunidad lo conversó con el histórico ex entrenador del equipo, Sir Alex Ferguson. “Hablamos como 20 minutos y mi sueño le había dicho a él que era venir acá al Manchester”.

“La verdad es que es un club gigante, potente y cuando había la opción de venir para acá, mire el escudo y se me pusieron los pelos de punta, porque es un club potente y el más grande de Inglaterra” dijo Alexis.

