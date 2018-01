Directivo de Atlanta United descartó la llegada de Carlos Carmona a Colo Colo

Tras quedar sin rival para la Noche Alba , Colo Colo recibió un nuevo golpe en medio de su preparación para la temporada 2018, ya que un directivo de Atlanta United descartó el traspaso del volante Carlos Carmona al cuadro de Macul.

Así lo afirmó Carlos Bocanegra, vicepresidente del club estadounidense, quien aseguró que el ex Coquimbo Unido "estará aquí por la temporada".

El jugador estaba en la lucha por destrabar su salida, pero el elenco de la Major League Soccer (MLS) aseguró que hará todo para retenerlo durante este año.

Hasta el momento el único refuerzo confirmado para los albos es el portero Bryan Cortés, quien llegó desde Deportes Iquique.

