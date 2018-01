Santiago Silva explicó las razones de su opaco desempeño en Universidad Católica

12:21 "Hubo muchos factores que influyeron, pero me voy tranquilo con lo que hice: entrené al máximo y dejé todo en la cancha. Más allá de mi desempeño, el plantel no pudo superar el mal momento", declaró el 'Tanque'.

El delantero uruguayo Santiago Silva explicó las razones de su opaco desempeño con la casaquilla de Universidad Católica, donde marcó solo seis goles en un año, aclarando de entrada que “siempre dejé todo en la cancha”.

En diálogo con El Mercurio, el jugador de 37 años señaló que "hubo muchos factores que influyeron, pero me voy tranquilo con lo que hice: entrené al máximo y dejé todo en la cancha. Más allá de mi desempeño, el plantel no pudo superar el mal momento".

El hombre que arribó como el refuerzo estrella del elenco cruzado para afrontar la temporada 2017 agregó que "llegué después de que habían salido campeones y noté que había un poco de desgaste en el cuerpo técnico y en los jugadores. Pero es algo que pasa siempre, todos los procesos son de altos y bajos".

A la hora de explicar su falta de gol, el ‘Tanque’ indicó que "las pocas chances de gol que tuve, durante mi último semestre en la UC, me las creaba yo. Cuando un equipo tiene un nueve de referencia, que ha sido goleador en diversos equipos, la idea de juego tiene que finalizar en él. Pero eso no pasó. La falta de gol no era solamente mía, sino que de todos los que jugaban adelante. Generalmente, los goles los hacían los volantes y no los delanteros".

El nacido en Montevideo se encuentra actualmente en busca de club para continuar su carrera.