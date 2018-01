Luchador Enzo Amore fue despedido de la WWE tras denuncia por abuso sexual

El luchador Eric Arndt, conocido públicamente como Enzo Amore, fue despedido de la WWE luego de recibir una denuncia por abuso sexual.

La acusación, que es investigada por el Departamento de Policía de Phoenix, fue dado a conocer por una joven, quien afirmó que el deportista la violó en octubre del año pasado con la complicidad de sus amigos, quienes estaban en estado de ebriedad.

Ante esto, la primera medida que tomó la compañía de Vince McMahon fue suspenderlo."La WWE tiene tolerancia cero en todo aquello que tenga que ver con el acoso sexual o la agresión sexual. Hasta que ser resuelva esta acusación Eric Arndt permanecerá suspendido", señalaron.

Un día después, la firma de entretenimiento deportivo decidió desvincular a Amore de manera definitiva.

WWE has come to terms on the release of Eric Arndt (Enzo Amore). https://t.co/iagk1311eD