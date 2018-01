Marcelo Bielsa reapareció como espectador del último partido de Pablo Aimar

Tras su polémica salida del Lille de Francia, el ex entrenador de la Roja, Marcelo Bielsa, reapareció para mirar el último partido como profesional del volante argentino Pablo Aimar.

El "Loco" llegó como un espectador más al estadio Antonio Candini en la provincia de Córdoba, donde Estudiantes de Río Cuarto, el cuadro del "Payasito", enfrentaba a Sportivo Belgrano por la primera fase eliminatoria de la Copa Argentina.

Aimar, que fue dirigido por Bielsa en la selección de Argentina, llegó al cuadro de su infancia y cumplió el sueño de jugar con su hermano. Durante sus dos décadas de carrera jugó por River Plate, Valencia y Zaragoza en España, Benfica en Portugal y Johor Darul Ta'zim de Malasia.

