[VIDEO] Club escocés parodió la presentación de Alexis Sánchez

El Motherwell del fútbol escocés realizó una parodia a la presentación que realizó el Manchester United de Alexis Sánchez, al informar de la incorporación de Peter Hartley al club, proveniente del Blackpool.

En su cuenta de Twitter, el club subió un video bajo el mensaje "señoras y señores, por favor tomen asiento. Presentamos a Pete" y añadió "¿lo estamos haciendo bien Manchester United?".

El video en el mismo registro del que utilizaron los "Diablos Rojos" para presentar al chileno, partió con el jugador al piano, imagenes en camarines, y en el tunel de ingreso al campo de juego, y en la cancha bajo la lluvia.

?? | Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Pete6... #SIWY#MFC



Are we doing this right, @ManUtd? ?? ?? pic.twitter.com/4d14hXW7bN