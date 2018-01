Jorge Valdivia y Supercopa ante Wanderers: "Las finales se ganan. La presión es toda nuestra"

El experimentado mediocampista de Colo Colo, Jorge Valdivia, enfrentó este miércoles los micrófonos en el Estadio Monumental y se refirió a diversos tópicos en la antesala a la disputa de la Supercopa de Chile ante Santiago Wanderers.

De cara al primer trofeo oficial de la temporada, a jugarse este viernes en el Estadio Nacional, el ‘Mago’ declaró en rueda de prensa que "las finales se ganan. La presión es toda nuestra. Queremos ganar. Nos tiene que preocupar lo que pueda hacer Wanderers dentro de la cancha. Sabemos lo que significa ganar una final".

"Espero poder jugar (el viernes) pero el que sea que juegue tiene que entrar a ganar. Estamos en Colo Colo", complementó.

En cuanto a la polémica generada por la falta de incorporaciones para enfrentar una exigente temporada 2018, el ‘10’ de los albos señaló que "esperemos que se puedan concretar los refuerzos que Pablo (Guede) pidió. No he hablado ni con Carlos (Carmona) ni con César (Pinares). Si viene este último nos va a ayudar mucho, es un excelente jugador".

Consultado por los desórdenes de un grupo de hinchas ayer a la entrada del Monumental, donde quemaron neumáticos y lanzaron panfletos en contra de Aníbal Mosa y Leonidas Vial, Valdivia indicó que "estoy de acuerdo en que se manifiesten, tienen el derecho, pero es un daño que le hacen a la institución. Sobre todo si vienen encapuchados. No sabemos si son realmente hinchas de Colo-Colo. ¿Si pueden reclamar?, sí, pero hay que saber de la manera que lo tienen que hacer".

“Cuando empieza el entrenamiento tenemos que dedicarnos a lo que la palabra dice: entrenar. Independiente de lo que está pasando afuera. Es imposible que todo lo que está pasando interfiera el viernes, en las ganas que tenemos de ganar", agregó respecto al tema.

Además, el ex Palmeiras y Al-Wahda se mostró confiado en que el ‘Cacique’ será protagonista en todas las competiciones que afronte, ya que "hemos trabajado de la misma manera como se trabajó desde que llegué: la misma intensidad y las mismas ganas, el mismo deseo y ambición".

"Las variantes tácticas no son muy diferentes al año pasado. Si el año pasado las ganas eran mil ahora son dos mil. Lo importante en Copa Libertadores es hacernos fuertes de local. Se está trabajando en la Supercopa, torneo nacional y Copa Libertadores", añadió.

En la misma línea, el jugador de 34 años aclaró que "este es un grupo que levantó el semestre pasado dos copas. Encaró los últimos partidos a muerte. Estamos súper preparados. Fuimos nosotros mismos los que le dimos una nueva estrella a Colo Colo".

Respecto a la posibilidad de ser considerado por Reinaldo Rueda a la ‘Roja’ para el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022 -donde tendrá 39 años para esa fecha-, Valdivia dijo que "no me van a llamar a la selección por el nombre. Me tengo que preparar para estar. Quiero estar en la selección. Uno agradece las palabras del entrenador pero sirve poco si uno no demuestra que está preparado".