Manchester United recordó a los futbolistas chilenos que estuvieron cerca del club

Alexis Sánchez se transformó en el primer jugador que se sumará al Manchester United de manera oficial. Así lo señaló el propio club, quien recordó a otros futbolistas nacionales que estuvieron "cerca" de sumarse al elenco inglés.

En su sitio web, la institución recordó a Marcelo Salas, Dante Poli y Ángelo Hernríquez, quienes sonaron como refuerzos e incluso firmaron con los "Diablos Rojos", pero que terminaron relegados a unos cuantos partidos amistosos, en los equipos juveniles o enviados a préstamo.

Sobre el "Matador", el artículo afirmó que sir Alex Ferguson se entusiasmó inicialmente con la idea de incorporarlo tras las eliminatorias del Mundial de Francia 1998, aunque él afirmó luego que "no encajaba exactamente con lo que estaba buscando en ese momento".

Por Poli, que llegó al equipo en 1997, se contó que "su gran momento llegó cuando entró como sustituto de Ronny Johnsen en un encuentro de pretemporada con el Inter de Milán". Su brevísimo paso terminó cuando el entrenador decidió contratar al brasileño Celio Silva para el puesto de defensa.

La nota también mencionó a Henríquez, quien actualmente juega en el Atlas. El nacional fichó por el United en 2012, cuando tenía apenas 18 años. Sobre él, Ferguson señaló que “vimos todos los partidos y todos decían que era necesario traerlo. Es muy rápido y un buen finiquitador”. Pese a esto, el joven jugador nunca pudo llegar al primer equipo y terminó siendo enviado a Wigan.

