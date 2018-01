Con 50 mil euros multaron a club italiano por los stickers antisemitas de Ana Frank

La Federación Italiana de Fútbol sancionó con 50.000 euros a La Lazio (más de 37 millones de pesos), al considerar al club "objetivamente" responsable de las pegatinas antisemitas que aparecieron en el Estadio Olímpico de Roma en las que se veía a la víctima del holocausto nazi Ana Frank vistiendo una camiseta de la AS Roma.

Las pegatinas se encontraron alrededor del estadio, que el Lazio comparte con su vecina AS Roma, durante un partido contra el Cagliari celebrado en octubre.

Después del incidente, la federación italiana ordenó un minuto de silencio en todos los partidos de la siguiente jornada de la Serie A y la lectura en alto de un pasaje del famoso diario de Ana Frank. También usaron camisetas con el rostro de la niña y un mensaje: "No al antisemitismo".

I biancocelesti in campo con la maglia per dire no all'antisemitismo#SerieATIM#BolognaLaziopic.twitter.com/1EX4F6efAI