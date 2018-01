Jugador del Arsenal volvió a repasar a Alexis ahora por su fichaje por el United

El jugador egipcio del Arsenal inglés, Mohamed Elneny, volvió a escribir en Twitter un mensaje, aparentemente contra Alexis Sánchez, luego de que el seleccionado chileno fichó por el Manchester United tras un largo proceso de negociación.

Tras el paso de los londinenses a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, el africano dijo que “ahora hay jugadores que luchan cada minuto por el escudo y los fans”.

Aunque el mensaje no era personalizado, los usuarios de la red entendieron que lo dedicó al “niño maravilla”

Now there are players fighting every minute for the logo and the fans ???????? #WeAreTheArsenal Wembley time ???? pic.twitter.com/reiS70hMRd

A fines de 2017, Elneny le había lanzado una cruda broma al chileno, cuando dentro de un carro de traslado invitó a todos los jugadores de Arsenal cuyas selecciones clasificaron al mundial de Rusia 2018 y finalizó el mensaje con “lo siento mi amigo Sánchez,no hay espacio para ti”.

Who will come with me Russia???? ????@MesutOzil1088; @MustafiOfficial; @_OlivierGiroud_; @LacazetteAlex; @6_LKOSCIELNY; @HectorBellerin; @_nachomonreal; @D_Ospina1;

sorry my friend Sanchez There is no place for you ??????@Alexis_Sanchez; pic.twitter.com/LftdGE9AJn