Marcelo Espina: "Marcos Angeleri viaja mañana para sumarse a Colo Colo"

17:00 El ex capitán de Colo Colo y actual comentarista de ESPN descartó que el defensa argentino tenga algún inconveniente familiar para sumarse a los albos.

Marcelo Espina, ex capitán de Colo Colo y actual comentarista de ESPN, informó este jueves que el defensor argentino Marcos Angeleri viajará mañana a Santiago para sellar su fichaje con el cuadro albo.

Incluso, el ex volante ofensivo aclaró que no hubo ningún inconveniente familiar del jugador para llegar al elenco popular, como lo anunció el mismo zaguero a primera hora. Se hablaba de un accidente en moto del hermano del jugador, que al parecer nunca existió.

"Hablé con el chico que cubre San Lorenzo para nosotros (Nicolás Hueto) y me contó que Angeleri fue a entrenar hoy, pero que habló con un dirigente de San Lorenzo y le manifestó que estaba todo hecho, que solo demoró el vuelo y que viaja mañana (viernes)", expresó Espina a Cooperativa.

"Creo que no hubo accidente, por eso me empecé a interiorizar. Según nuestro periodista no hubo ningún tipo de accidente. Es más, el dirigente de San Lorenzo se reía, porque cuando le comentaron se cuestionó si habrán hablado con otro Angeleri", agregó.

De esta manera, Angeleri se convertirá en el segundo refuerzo del cuadro que dirige Pablo Guede, tras el golero Brayan Cortés, para una exigente temporada 2018 donde destaca la participación en la Copa Libertadores.