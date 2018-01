Atlanta United confirmó el fichaje de Carlos Carmona a Colo Colo

Colo Colo selló la incorporación de su segundo refuerzo, ya que durante este joeves logró un acuerdo para fichar al volante Carlos Carmona, quien actualmente pertenece al Atlanta United de la MLS de Estados Unidos.

Así lo confirmo director deportivo del club estadounidense, Carlos Bocanegra, quien anteriormente había expresado su deseo de retenerlo por lo menos hasta la próxima temporada.

"No queríamos desprendernos de Carmona, pero no estaríamos haciendo lo correcto si no nos poníamos en medio de su camino", expresó a The Atlanta Journal-Constitution

El directivo también afirmó que el embarazo de la esposa del jugador, que vive en nuestro país, sería un factor para concretar el traspaso.

Con este tema resuelto, el ex Coquimbo Unido viajará a Chile para firmar los los albos el día lunes.

Carmona se sumará al arquero Bryan Cortés como refuerzo del equipo de Pablo Guede, el que pretende sumar a Marcos Angeleri y a César Pinares para enfrentar en Torneo Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores.