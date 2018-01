Figuras de Wanderers y Colo Colo se encontraron en la previa de la Supercopa

A 24 horas de su primera final del año, los entrenadores de Santiago Wanderers y Colo Colo proyectaron la final de la Supercopa, la que se disputará a las 19:00 en el Estadio Nacional.

El DT caturro Nicolás Córdova y el adiestrador albo Pablo Guede participaron de una conferencia de prensa en la sede de la ANFP, donde fueron acompañados por los referentes Moisés Villaroel y Raúl Ormeño, respectivamente.

En el análisis, Córdova expresó que pese a estar recientemente descendido a Primera B, tiene todas las opciones en el encuetro. "Nos ganamos el derecho de jugar esta final en cancha e independiente de vernos inferiores, las finales se juegan para ganar", expresó.

Por el lado del "Cacique", Guede afirmó que "llegamos muy ilusionados a esta final, pero sabemos que no es nada fácil porque enfrentaremos a un gran equipo".

En otros temas de la actualidad del club de Macul, el director técnico argentino mostró su preocupación por la falta de refuerzos, pero desestimó cualquier crítica al actual presidente de Blanco y Negro. "Nunca he hablado de Aníbal Mosa y no lo haré ahora... No soy yo el que tiene que decidir si hace falta o no un director deportivo", agregó.

Guede no confirmó el traspaso del volante Carlos Carmona y señaló que la llegada del defensor argentino Marcos Angeleri no está cerrada.