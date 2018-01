Podlipnik tras audios del "Chino" Ríos: "Es un chiste entre él y yo que lamentablemente se viralizó"

08:24 Audios filtrados a través de internet dieron cuenta de una conversación del ex número uno del mundo con el integrante del equipo chileno de Copa Davis. "Hacís todo bien y te va como el hoyo" y "no entrenís ni una hueá, dedicate al hueveo mejor" son algunas de las frases del ex número uno.

Amplia difusión en redes ha tenido un audio filtrado del equipo de Copa Davis, donde el ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, entregó consejos en su particular estilo al tenista Hans Podlipnik.Ríos en la grabación apunta al esfuerzo de Podlipnik y le plantea que "¿Sabís lo que más me calienta la hueá?, que te sacai la chucha, soy más profesional que la mierda, te acostai a las seis de la tarde, te levantai a las tres de la mañana, hacís todo bien y eris como la callampa y te va como el hoyo y esa hueá no es justa pos hueón"."Porque hueón, Federer no hace ninguna hueá y gana. Voh te sacai la mierda y no ganai, entonces no entiendo po hueón, que la vida es injusta" dice el ex tenista, quien además después aconseja al integrante del equipo de Copa Davis: "no entrenís ni una hueá, dedicate al hueveo mejor, si te vai a casar y vai a cagar después, dedícate al hueveo ahora y te va a ir mejor".En declaraciones a LUN , Podlipnik, quien es parte del equipo que enfrentará a Ecuador, dijo que "es un chiste entre él y yo que lamentablemente se viralizó".