Pablo Guede: "Solo tengo palabras de agradecimiento para estos jugadores"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, exteriorizó su satisfacción por ganar una nueva Supercopa de Chile con los albos y además por renovar su contrato hasta diciembre del año 2019 con el elenco popular, con el que ha ganado cuatro títulos.

El ‘Cacique’ alcanzó el viernes la segunda Supercopa de Chile en su historia, y de manera consecutiva, al vencer por 3-0 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional con los goles de Oscar Opazo, Brayan Véjar y Jaime Valdés.

Guede destacó de entrada el partido realizado por sus jugadores ante los ‘caturros’, con un primer tiempo a gran nivel. "Solo tengo palabras de agradecimiento y admiración para estos jugadores. El esfuerzo que hicieron fue tremendo tras la injusta expulsión (de Gabriel Suazo), que arruinó el espectáculo", declaró.

"Jorge (Valdivia) no estaba ni para ir al banco. Paredes, Valdés y Barroso hicieron un gran esfuerzo. Me pone súper feliz el compromiso de los jugadores con esta camiseta", agregó.

Respecto a su renovación, el estratega de origen argentino señaló que "es una alegría que sigan confiando y que piensen que soy el indicado. Me hace muy feliz tratar de estar dos años más en el equipo más importante y grande de Chile".

En cuanto al arribo de Carlos Carmona a Pedrero, que debería materializarse este fin de semana, Guede indicó que "creo que lo de Carlos está cerrado, es uno de los jugadores que era prioridad, nos puede dar mucho, por eso insistí tanto. No es fácil cerrar a un seleccionado chileno, no es fácil conseguir a Matías Fernández, tampoco sacarle un jugador a San Lorenzo. Hasta que no vea a Carmona en el club, no hablaré más de él".

Ahora, Colo Colo preparará su debut en el Campeonato Nacional 2018 ante Deportes Antofagasta, partido que se jugará el sábado 3 de febrero en el Estadio ‘Calvo y Bascuñán’.