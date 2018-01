Cristiano Ronaldo tras su golpe en el ojo: "Sigo siendo guapo"

El futbolista Cristiano Ronaldo habló sobre el golpe que recibió en su ojo en el pasado duelo ante Deportivo La Coruña.

Al salir de la cancha se vio cómo la sangre corría por el rostro del futbolista, mientras él tomaba la cámara de su celular para ver qué tan profunda era la herida.

Días después se viralizó una imagen de su cara hinchada que preocupó a los fanáticos. Ronaldo quiso referirse a ese momento: "Es parte del juego. A veces te duele la pierna, a veces la espalda, y esta vez ha sido el ojo. En los partidos me suelen golpear porque tienen que pararme, pero esta vez no tuve tanta suerte. Aún estoy feliz, sigo siendo guapo y la visión sigue siendo tan clara como antes, así que no hay problema", comentó al medio chino Dongqiudi.