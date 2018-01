[VIDEO] Los emotivos y alentadores mensajes que envió Claudio Bravos a dos pequeños fanáticos chilenos

El capitán de la Selección de Chile y el Manchester City, Claudio Bravo, envió a dos pequeños chilenos amantes del fútbol unos mensajes de aliento muy emotivos mediante la red social de Twitter.

En el primer caso, Bravo respondió el mensaje de una madre, quien publicó sobre los sueños de su hijo y la motivación que le brindaba al niño el capitán para seguir adelante.

"Aúnque digan que eres malo para el fútbol. Ver que el amor y admiración por tu ídolo @C1audioBravo, te motiva a seguir perseverando y jamás frustrarte. Hoy veo tu cara de felicidad por tus primeras zapatillas de fútbol (según tú las de Claudio)sólo me hace seguir tus sueños y locuras", escribió la mamá.

— Nicole Maydl Recart (@nicolemaydlr) 25 de enero de 2018

Bravo se tomó el tiempo y le respondió a Nicole Maydl Recart, madre del niño, un potente mensaje: "No desistir en el intento amigo, muchas veces me trataron de malo cuando niño y eso me ayudó para ser fuerte. Solo tienes que seguir creyendo en ti. Ya verás que puedes ser lo que quieras. Cree en ti y lo que digan los demás no te afecte, que te fortalezca. Un abrazo Campeón"!. Su respuesta ganó más de 2.700 "me gusta" en la red social.

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 27 de enero de 2018

Asimismo, el capitán de La Roja también respondió con un video el tierno mensaje que le mandó un pequeño osornino mediante la misma red social.

El pequeño viste de portero, con guantes de arquero y también usa una pierna ortopédica, con la que golpea fuertemente el balón y le manda un mensaje: "Hola Claudio Bravo, desearía conocerte. Soy tu mayor fan y mi nombre es Agustín, que te vaya muy bien en tu final".

Bravo le respondió con un mensaje de regreso también en modo video y le dijo que esperaba conocerlo: "Agustín, desde Manchester te mando un fuerte brazo y de paso darte las gracias por querer conocerme y agradecerte por enseñarme el valor de la vida. Espero estar pronto por allí y tener el gran privilegio de que compartamos juntos. Un fuerte ánimo, mucho éxito, nos vemos pronto. ¡Te quiero mucho amigo, gracias!".