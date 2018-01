Yeferson Soteldo: "Estoy tranquilo y ansioso por empezar a jugar rápido"

El mediocampista venezolano Yeferson Soteldo se declaró “tranquilo y ansioso” por debutar con la casaquilla de Universidad de Chile, estreno que podría concretarse este domingo ante Sporting Cristal en Lima.

En la presente jornada el cuadro azul enfrentará al popular elenco peruano, que dirige el ex DT de Universidad Católica Mario Salas, duelo que marcará el cierre de la pretemporada para el elenco que dirige Ángel Guillermo Hoyos.

Respecto a sus sensaciones como refuerzo de la ‘U’, el ex Huachipato declaró al sitio oficial del club que “últimamente me he sentido muy bien. Estoy preparado, listo para hacer el debut con esta camiseta y con mis compañeros. Estoy tranquilo y ansioso por empezar a jugar rápido".

Consultado por el choque frente al popular cuadro peruano, el seleccionado ‘vinotinto’ indicó que "será un partido muy complicad. Tenemos que saber llevarlo, porque estamos de visitantes. Vamos a proponer como si estuviéramos de local. Lo más importante es hacer un buen encuentro y salir de la mejor manera de cara a lo que va ser el inicio del campeonato".

El debut oficial de Universidad de Chile será el domingo 4 de febrero, cuando por la primera fecha del Campeonato Nacional 2018 se mida a Unión Española, subcampeón del Transición 2017, en el Estadio Nacional.