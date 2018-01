Aníbal Mosa y amenazas de muerte en su contra: "Hay que investigar quién está detrás (...) esto tiene que tener un corte acá" 15:58 El presidente de Blanco y Negro se refirió a los lienzos que fueron exhibidos en el duelo entre Colo Colo y Santiago Wanderers por la Supercopa del fútbol chileno".

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra a Colo Colo se refirió esta jornada, a las amenazas de muerte que recibió durante el partido de la Supercopa, en un lienzo que fue exhibido durante el encuentro en el que los albos se coronaron bicampeones del certamen,



En la presentación de Bryan Cortés y Carlos Carmona como los nuevos refuerzos albos, Mosa dijo que "lo tomé muy mal, es grave, te hace pensar muchas cosas cuando hay este tipo de amenazas. Mi familia se vio resentida por esto y me piden que dé un paso al costado".



"Pero si lo hago, sería darles la razón y no voy a hacer eso" dijo el presidente de Blanco y Negro, quien además dijo que "el colocolino no anda amenazando de muerte".



Mosa además, planteó que "hay que investigar quién está detrás, vamos a colocar una querella, esto tiene que tener un corte acá" e informó que la querella criminal será interpuesta mañana.



