David Beckham y fichaje de Alexis en el United: "Todavía no puedo creer que se haya dado" Agencia Uno 11:58 "Estoy entusiasmado de tener alguien de su talento con esa camiseta” dijo el histórico jugador de los "diablos rojos" y ex capitán de la selección de Inglaterra.

El ex ídolo y mediocampista del Manchester United, David Beckham, se mostró fascinado y entusiasmado con la llegada del delantero chileno Alexis Sánchez al elenco dirigido por José Mourinho, remarcando que será un gran aporte al equipo.



El ex capitán de Inglaterra se deshizo en elogios para el tocopillano en medio de la presentación de su nueva franquicia, Miami FC de la MLS de Estados Unidos.



"Para ser honesto, todavía no puedo creer que se haya dado la llegada de Alexis. Cuando alguien es parte de un equipo tan grande como Arsenal y luego te mudas unas pocas horas hacia el norte a un club más grande... Es sorprendente verlo", aseguró el ex capitán de la selección de Inglaterra.



"Todos le deseamos suerte a Alexis. Soy hincha de Manchester United, así es que estoy entusiasmado de tener alguien de su talento con esa camiseta”.



