Karla Constant reveló que autocensuró una foto en Instagram por un "boloccazo" 14:42 La animadora del matinal de Mega regresó de sus vacaciones y detalló el inconveniente que tuvo con una de las imagenes que subió a las redes sociales.

La animadora de televisión, Karla Constant, comentó en el matinal de Mega, donde regresó tras un período de vacaciones, que debió autocensurar una de las fotografías de su descanso, debido a que mostraba más de lo que ella pretendía.



En la imagen, describió la actriz, aparecía en bikini y según comentó, "subo esta foto porque la encontré muy graciosa, porque el único que se queda conmigo es Rocco (su hijo). Los demas están todo el día en la playa. Era muy bonita y la subo y a la hora la tuve que sacar".



Constant iba a explicar en la conversación el problema con la imagen, pero se le adelantó José Miguel Viñuela, quien describió la situación como un "Boloccazo" en alusión a la imagen de la ex Miss Universo.



"Me he caído en eso muchas veces" dijo Constant, quien además contó que quien le informó del inconveniente con la imagen fue su esposo. "Al rato después llega Andrés y me dice '¿te sacaste esta foto?'(...) está la cagá".



"Bueno saqué la foto, pero dime tú, hay que tener mucho tiempo para que un gallo agrande la foto" planteó Constant.



