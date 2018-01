Armando Cooper en su presentación en la U: "Me siento más cómodo como volante mixto"

El seleccionado panameño, Armando Cooper (30), fue presentado oficialmente este martes en el CDA como el flamante refuerzo de Universidad de Chile por toda la temporada 2018, utilizando la camiseta número 11.





“Estoy contento de estar acá, en un club importante de Chile una buena liga. Espero dar todo de mí”, fueron las primeras palabras del exvolante del Toronto FC de la MLS.





En relación a la posición que ocupará en la cancha, el panameño sostuvo que puede jugar en varios puestos de la cancha, resaltando que se siente mucha más cómodo como volante mixto.





“Me siento cómodo como volante mixto. He jugado como doble 5, puedo jugar de 10, pero tiendo a bajar a buscar la pelota a defender ya que lo hago por naturaleza. Me siento más cómodo como volante mixto (...) me gusta asociarme con jugadores que tienen una buena técnica, que se puedan asociar, para sacarnos provecho el uno del otro" dijo .





Asimismo, se mostró feliz de poder volver a jugar la Conmebol Libertadores, certamen que disputó hace unos años con Godoy Cruz. Me ilusiona mucho volver a jugar la Copa Libertadores, quiero disfrutar de esos momentos y tratar de llegar lo más lejos posible





Armando Cooper se convirtió en el cuarto refuerzo del elenco dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, tras los arribos de Ángelo Araos, Nicolás Guerra y Yeferson Soteldo