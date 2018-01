Massú: “Si somos favoritos en la Copa Davis es porque nuestros jugadores vienen jugando bien"

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, se refirió al partido de este viernes y sábado ante Ecuador en el court central del Estadio Nacional y que otorga el paso a la final de la Zona I Americana, remarcando que si son favoritos, es por el nivel de sus jugadores.

"Cuando jugamos con Colombia, a ellos le preguntaban lo mismo, ahora somos nosotros. Siempre habrá presión y nerviosismo, pero eso no es tema, los partidos hay que jugarlos en la cancha, ahí se termina el favoritismo. Si no estás concentrado, no tienes respeto, te puedes confiar y pierdes", apuntó.

"Respetamos a Ecuador, ellos intentarán dar la sorpresa. Si somos favoritos es porque nuestros jugadores vienen jugando bien, eso es bueno. Si estas con mejor ránking es porque vienes haciendo las cosas bien", agregó.

En cuanto a la conformación del equipo, Massú indicó que aún no lo habla con los jugadores y que todavía no lo tiene definido.

“Generalmente yo lo entrego entre martes y miércoles, y todavía tengo que hablar con los jugadores y ver a quién escogeré para poner el viernes en cancha. Dependiendo de lo que pase el viernes veré que decido para el sábado”.