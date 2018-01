Matías Dituro, UC: “Pelear el título que es el objetivo que tenemos”

Matías Dituro, uno de los refuerzos de Universidad Católica para la temporada que está pronta a comenzar, sostuvo que se encuentra ilusionado con el desafío de defender el arco cruzado y, de paso, remarcó que el objetivo es levantar un título.

“Estoy bien, con muchas ganas, muy ilusionados de cara a este campeonato, para poder pelear el título que es el objetivo que tenemos. La pretemporada ha sido muy buena”, expresó.

“Me siento muy bien, he hecho una semana y media muy fuerte de entrenamiento que me vino muy bien. Esta semana ya pensando en llegar de la mejor forma al día viernes y con los compañeros muy bien, me han hecho sentir muy cómodo en el vestuario”.

Finalmente, en cuanto al plantel, el ex Bolívar enfatizó que el técnico Beñat San José tiene un gran abanico de opciones para tener un gran rendimiento en la temporada.

“Tenemos un plantel muy bueno, todos los jugadores que están en quieren estar en Católica, quieren dar lo mejor de cada uno para lograr los objetivos. Con respecto a las contrataciones, es algo que no me corresponde hablar a mí, pero creo que tenemos bastante calidad. Tenemos un plantel amplio para jugar en los dos frentes que tenemos este año”.

Universidad Católica abrirá el torneo 2018 enfrentando este viernes a las 20 horas a Deportes Temuco en San Carlos de Apoquindo.