Chino Ríos: "A los periodistas les encanta hacerse las víctimas"

A través de su cuenta en redes sociales, Marcelo Ríos justificó el vulgar show que dio en un punto de prensa tras el entrenamiento del equipo chileno de Copa Davis e insistió en su ataque a la prensa.El miembro del staff técnico del equipo de Chile dijo que "entiendo que mucha gente esté en desacuerdo con lo que dije" pero planteó que "me calienta que los periodistas hablen tantas mentiras y nadie los pare: yo vine a Chile a ayudar a equipo (sic) sin cobrar ni un peso y no he ido a La Moneda a pedir apoyo para la exhibición de marzo, porque esa exhibición no la estoy organizando yo, la están organizando otras personas hace casi un año"."Yo aquí estoy para apoyar al equipo en los entrenamientos por voluntad propia y llegando a Chile me encuentro con conversaciones filtradas ¿con qué fin? Hacerme mierda" dijo el ex tenista."A los periodistas les encanta hacerse las víctimas. Tal vez mis palabras estuvieron fuera de lugar por el contexto en el que estoy ahora (ayudando al equipo de Chile), pero lo que pienso de ellos sigue siendo lo mismo" dijo Ríos.