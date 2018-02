Pablo Guede: “Nunca presioné a Aníbal Mosa por el tema de los refuerzos”

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, en la antesala del debut oficial en el torneo nacional, analizó el presente de su equipo, reconociendo que cuenta con el plantel solicitado y, de paso, se refirió a las opciones en la Conmebol libertadores, cuyo objetivo es, a lo menos, avanzar una ronda.

“Hay una realidad y esa es diez años sin pasar octavos, 14 entrenadores, más de 50 refuerzos. Hay que ir partido a partido. Y no se pudo, no le carguemos a este plantel toda la responsabilidad. Seamos, realistas, bajemos los decibeles”, expuso el DT.

“Tenemos un año bastante duro, con una cantidad de partidos importantes, pero estamos bien equipados. El club hizo todo para tener un plantel competitivo. Estoy muy contento porque el club pudo traer lo que quería”.

Al mismo tiempo, reconoció que en el tema de la conformación del plantel "desde el primer minuto sabía que era difícil traer este tipo de jugadores. Nunca presioné a Aníbal (Mosa) por el tema de los refuerzos, porque era consciente de la calidad de futbolistas que queríamos y que era difícil traerlos".

En esa misma línea, confirmó que para el duelo ante Antofagasta de este sábado no contará con sus dos últimas incorporaciones, Juan Manuel Insauralde y Carlos Carmona.

“Con el 'Chaco' no voy a contar porque quiero verlo hacer fútbol. Es preferible darle un rodaje. A Carlos le vendrá bien esta semana para ver si el miércoles podemos meterlo un rato. Nosotros tenemos conocer el físico de ellos. Ya conocemos al Mago y al Tanque, con ellos quiero ir con tranquilidad".

Mientras, en relación a la llegada de César Pinares, Guede no confirmó su arribo recalcando que “no tengo idea. Hasta que no lo vea entrenando, no me voy a hacer ilusiones".

Finalmente, al ser consultado sobre su rival en el debut, Deportes Antofagasta, el exentrenador de Palestino reconoció que no tiene mayores antecedentes del equipo dirigido por Horacio Ameli.

“Tengo Muy poca información (sobre Antofagasta), casi siempre pasa en los primeros partidos. No sé si jugarán con línea de 3 o 4. Ante eso traté de reforzar cosas buenas que venimos trabajando".