Hans Podlipnik y vulgaridad de Ríos: "No lo haría y tampoco lo comparto"

17:12 El tenista que disputará el duelo de dobles ante los ecuatorianos, se refirió al absurdo punto de prensa del ex tenista. Además manifestó su desazón porque la atención esté centrada en la polémica y no en lo deportivo.

Luego de que el equipo chileno de Copa Davis, no se refirió en esta jornada al grosero punto de prensa ofrecido por el miembro del staff técnico y ex tenista, Marcelo Ríos, algunos de los jugadores lamentaron que el foco de la atención se desviara de la serie que se disputará el viernes y sábado ante Ecuador.

Hans Podlipnik, quien el sábado disputará el duelo de dobles, dijo que "entiendo lo que sucede y era obvio que ocurriría, pero de parte de nosotros nos gustaría que se enfocara todo en la parte tenística" según consignó Emol.

El deportista también abordó la polémica declaración de Ríos y sostuvo que "yo no lo haría y tampoco lo comparto".

Juan Carlos Sáez, también miembro del equipo nacional dijo que "no estamos molestos con el 'Chino'" y además planteó que "siento que es una falta de respeto para el equipo y periodistas que se quedaron trabajando, que todos se hayan ido detrás de Marcelo cuando se retiró", en alusión a la decisión del ex tenista de no quedarse a la rueda de prensa posterior al sorteo de la serie.