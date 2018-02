Ex PF de Marcelo Ríos por su reacción contra la prensa: "No me extraña"

Ayer Manuel Astorga condenó los dichos de su ex pupilo y dijo que sus palabras también afectarán al equipo chileno de Copa Davis.

El ex preparador físico de Marcelo Ríos, Manuel Astorga, criticó los dichos de su ex pupilo, el que se refirió groseramente a la prensa.

En Fox Sports, el PF dijo de las palabras del ex número uno del mundo que "no me extraña, lo encuentro lamentable. La forma en que yo insulto a una persona es la forma como soy. Él, al declarar como lo hizo, queda muy mal".

Por otro lado, Astorga explicó que las palabras de Ríos afectarán al equipo chileno de Copa Davis que enfrentará a Ecuador este fin de semana y también a su capitán, Nicolás Massú.

El preparador físico y el ex tenista trabajaronj juntos por 10 años cuando el deportista estaba en pleno ritmo de competencias, pero por un confuso incidente esa relación se terminó.