Los hinchas de la U ya pierden la paciencia y piden la salida de Hoyos

La Universidad de Chile no ganó ningún partido en la pretemporada y hoy también cayó en el debut del torneo local ante la Unión Española por 2-1 con un rendimiento bajo.

Es por eso que no son pocos los que a través de Twitter ya piden la salida de Ángel Guillermo Hoyos de la banca estudiantil y postulan a Eduardo Berizzo, hoy sin club y recuperado del cáncer a la próstata que padecía.

Me convencí Hoyos no da el ancho, no plantea esquema defensivo claro, insiste con Lorenzetti quien hace rato viene en bajada, no pone a Echeverria y en ataque no tiene claridad para las posiciones de Pinilla y Soteldo, Heller no esperes 5 fechas porque será tarde #VamosLaU