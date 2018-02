Con Ronaldo, Cavani y Maluma, Neymar festejó su cumpleaños número 26

A 10 días de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Bernabéu, el brasileño Neymar celebró su cumpleaños 26.

El equipo al completo, incluido el uruguayo Edinson Cavani, presentado como su principal rival en el seno del vestuario, acudió a la celebración en una sala de fiestas a dos pasos de los Campos Elíseos.

En total, según la prensa, 150 personalidades se dieron cita para acompañar al fichaje más caro de la historia, un día antes de que cumpliera los años, una fecha elegida para perjudicar lo menos posible la preparación del equipo.

El PSG disputará mañana los octavos de final de la Copa de Francia en Sochaux antes de trasladarse el sábado a Toulouse en partido liguero, preludio del gran choque con el Madrid.

Las redes sociales se hicieron eco de algunas imágenes de la celebración, en la que Cavani bailó, el portero Kevin Trapp besó a su novia, la modelo brasileña Izabel Goulart, ante los flashes de las cámaras de los fotógrafos que hacían guardia a la puerta.

Neymar, que junto a su hijo partió un enorme pastel de merengue, adornado con bengalas, antes de pronunciar un discurso en el que se le vio visiblemente emocionado y de bailar con su novia Bruna Marquezine.

El protagonista lució un sombrero durante toda la gala en la que los invitados debían portar esmoquin, en el caso de los hombres, y vestido de noche para las mujeres.

Además de la plantilla al completo, incluidos el entrenador, el español Unai Emery, y el presidente, Nasser al Khelaifi, acudió el exfutbolista Ronaldo Nazario de Lima, el músico DJ Snake, el jugador brasileño del Olympique de Marsella Luiz Gustavo o los humoristas Malik Bentalha y Eric Judor.

FOTO • Maluma com alguns jogadores do Paris Saint-Germain agora há pouco nos bastidores do #BdayNjr em Paris, França! pic.twitter.com/DyhO8plPdg