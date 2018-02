Históricos no aguantan el funcionamiento de la U: "No juegan a nada"

Universidad de Chile cayó por 2-1 contra la Unión Española en el debut del torneo nacional y sigue sembrando dudas respecto a su funcionamiento, tal como en el segundo semestre del 2017.

Ahora fue el turno de los históricos Horacio Rivas, Héctor Hoffens y Rodrigo Goldberg los que no aprueban el funcionamiento del equipo de Ángel Guillermo Hoyos.

Héctor "Tito" Hoffens señaló que el cuadro laico "no juega nada" y puso un énfasis especial en la defensa compuesta por Gonzalo Jara y Christian Vilches. "No se pueden complementar y no han sabido superar los malos momentos del semestre pasado. Siguen con las mismas dudas", señaló.

Por su parte, el ex delantero Rodrigo Goldberg indicó que "sigo pensando que a la U le falta un central, es lo que se ve desde afuera. Pero no para sacar a uno, si no para tener variantes".

Para cerrar, Horacio Rivas señaló a Emol que "ya se agotaron los tiempos y la U no ha podido buscar el rendimiento que espera. No existen alternativas, ni plan B ni C".

Cabe recordar que los azules integran el Grupo 5 de la Libertadores junto a Racing de Argentina, Cruzeiro de Barsil y probablemente Vasco Da Gama, también un conjunto carioca.