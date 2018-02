Brayan Vejar: “Nosotros queremos el bicampeonato”

El lateral-volante de Colo Colo. Brayan Vejar en rueda de prensa se refirió a los objetivos trazados para la temporada que recién comienza, enfatizando que no son otros que el bicampeonato y una buena participación en Copa Libertadores.

“Todos los equipos buscan refuerzos para salir campeón. Nosotros queremos el "bi", enfatizó el ex Huachipato, al mismo tiempo de señalar que se están preparando para realizar una buena Libertadores.

A su vez, al ser consultado por su titularidad en el inicio del campeonato sostuvo que no se Hsiente con el puesto asegurado: "hay que pelearla, hay una competencia sana. Yo no me siento titular. Hay que entrenar día a día y demostrar el fin de semana. Si bien hay más competencia, eso ayuda a tener más rendimiento".

En cuanto al duelo amistoso de este miércoles ante UTC Cajamarca, comentó que es positivo jugar partidos internacionales para ganar ritmo de competencia.

"Es un partido para lo que viene. Lo vamos a trabajar de la mejor forma para tomar ritmo para la competencia. Es muy bueno agarrar el ritmo de jugar a mitad de semana y fin de semana. Si bien algunos no vienen jugando el campeonato, estarán estos amistosos. Será muy útil".