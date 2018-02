David Pizarro: "No estoy dispuesto a hacer un papelón en todo Chile con el plantel que tiene la U"

El volante de la Universidad de Chile, David Pizarro, se refirió al traspié que sufrieron los azules en el inicio del campeonato, donde en un partido en el que exhibieron un pésimo funcionamiento, cayeron por 2-1 como locales ante Unión Española.

En conversación con radio Cooperativa, el jugador dijo que "tenemos que funcionar sí o sí, porque no estoy dispuesto a hacer un papelón en todo Chile con el plantel que tiene la U" y planteó que con los jugadores los que tienen que hacer que el equipo rinda. "Más allá de los nombres, si el mecanismo no está, será difícil competir. El trabajo que tenemos como plantel es eso, buscar el mecanismo perfecto para que esta máquina funcione".

El mediocampista aseguró además que "necesitamos una autocrítica general, que estos errores que nos llevaron a perder el torneo anterior se vuelvan a repetir, no será bueno para la U. Personalmente estoy muy motivado, creo que vamos a hacer un torneo importante, no tengo ninguna duda".

Pizarro alabó el nivel del plantel de la U y planteó que "no soy tribunero ni nada por el estilo, me gusta competir, porque para mí, en lo personal, cada partido que pasa es un partido menos en la actividad que siempre amé y me quiero retirar con la convicción de que hay un buen plantel y se puede jugar mucho mejor, sobre todo por los nombres que tiene Universidad de Chile".

Respecto de los refuerzos, "Pek" dijo que "me carga escuchar que hay que darles tiempo, en la U no hay tiempo, en la U es hoy. Acostumbras muy mal al jugador, por eso en cierta medida se toman su tiempo para instalarse en otras ligas, por eso detesto que hay que darles tiempo, en la U hay poco tiempo y hay fastidio general de la gente. Como plantel hay que dar un poco más".