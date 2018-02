Representante de Alexis y condena en España: "Nos hemos visto obligados a aceptar el pacto injusto" 11:15 Fernando Felicevich dijo que el jugador no cometió "ningún delito", pero que prefirió aceptar el acuerdo con las autoridades españolas para evitar el desgaste del proceso judicial. El jugador deberá pagar 1 millon de euros, más intereses asociados y fue condenado a 16 meses de cárcel, reclusión que no se hará efectiva.

Fernando Felicevich, representante de Alexis Sánchez, se refirió por medio de una declaración pública al acuerdo alcanzado por el jugador con la justicia española por el que aceptó una condena de 16 meses de cárcel, restitutir 1 millón de euros más intereses y reconocer que simuló la cesión de sus derechos de imagen a dos compañías extranjeras de su titularidad para ocultar ingresos por ese concepto al Fisco español.



El representante criticó la filtración del pacto y dijo que la entrega de información a la prensa por parte de la autoridad española es "un elemento de presión a los jugadores para forzar a estos a aceptar acuerdos como el que hoy, una vez más, han filtrado a través de medios de comunicación".



"Los supuestos delitos cometidos son formas de contratación que se han utilizado durante mucho tiempo y por infinidad de jugadores, en acuerdo y coordinación con los clubes más prestigiosos de España y utilizando una forma de tributar legítima y tácita y expresamente admitida por la propia Hacienda de España".



Felicevich dijo que "a pesar de haber demostrado que Alexis no ha cometido ningún delito, nos hemos visto obligados, por recomendación de nuestros asesores, a aceptar el pacto injusto ofrecido y así, paliar el desgaste emocional, personal y económico que supone soportar largos y tediosos juicios orales".



"Viendo los calvarios por los que han tenido que pasar compañeros como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, etc., hemos llegado a la conclusión de que es mejor aceptar un acuerdo injusto, pero poder pasar página y no seguir siendo objeto de presiones mediáticas y políticas" dijo el representante de Alexis.



En la declaración pública, Felicevich dijo que "pido a los simpatizantes informarse bien antes de opinar y a los medios de comunicación no seguir siendo utilizados como herramienta de presión indebida".



