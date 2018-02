Patricio Yañez y las disculpas del Chino Ríos: "Alguien le hizo la carta"

16:27 El ex número 1 del mundo y miembro del equipo de Copa Davis pidió perdón a través de una carta en El Mercurio por las groserías emitidas contra los periodistas. Por su parte, el comentarista deportivo no cree en su arrepentimiento.

Antes de que empezara la serie de Copa Davis entre Chile y Ecuador, Marcelo Ríos se enfrentó a la prensa y disparó una serie de groserías contra los profesionales de las comunicaciones.

Y luego de que fuera multado por sus dichos y de una serie de repudios por su actuar, el ex número 1 del mundo pidió disculpas a través de una carta en El Mercurio.

Pero mientras algunos lo perdonaron y le encontraron veracidad a su arrepentimiento, el actual comentarista deportivo y ex futbolista, Patricio Yañez, no le creyó, según indica La Segunda

"Alguien le hizo la carta, no es el pensamiento de Marcelo Ríos, la firma él, pero no es su pensamiento, que pida disculpas, que haya agredido a profesores, alumnos, no es su génesis", explicó.

Yañez prosiguió diciendo que al 'Chino' le dijeron "sabes que metiste la pata hasta el fondo y tienes que sacar un comunicado. Esa carta no la compro".