Chilavert y escándalo sexual del fútbol paraguayo: “Sepan ver con quién trabajan sus hijos”

12:07 El ex seleccionado paraguayo se refirió al triángulo amoroso entre el presidente de un club, un jugador y el representante, que se transformó en un tema tras la filtración de imágenes y declaraciones de uno de los involucrados.

El ex capitán de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, se refirió a través de su cuenta de Twitter, al escándalo en el fúrbol de su país, luego de un triángulo amoroso que vincula al presidente de un club, un jugador y su representante.

La situación fue revelada por la filtración de imágenes íntimas del presidente del equipo y el jugador y fue ratificada por el propio timonel del club, quien en un video, insultó al jugador que era su pareja y, a su nuevo representante, a quien culpó de sacarlo del club.

Chilavert, ante la respuesta de un usuario de redes, aunque no abordó el caso en particular, si entregó un consejo: “sepan ver con quiénes trabajan sus hijos en todos los deportes, No los dejen solos”.