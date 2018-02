Ampuero y el duelo contra Curicó: "El orden que tengamos será fundamental"

El defensa de Universidad Católica, Branco Ampuero, destacó el triunfo ante Deportes Temuco, por lo que espera poder continuar por la misma senda este fin de semana cuando visite a Curicó Unido.

“El partido con Temuco nos sirvió para afinar muchas cosas, lo más importante fue el triunfo, pero en lo futbolístico nos falta mucho. El encuentro con Curicó nos servirá para seguir haciendo cosas buenas. Ellos vienen de perder su primer partido, pero buscarán revertir esto. Nosotros como Católica, tanto local como visita, tenemos que buscar hacia la ofensiva, pero siempre manteniendo el orden”, expresó en rueda de prensa.

“Estuve viendo el partido de Curicó. Es un equipo bien ordenado, se crearon varias ocasiones de gol, pero no pudieron concretarlas. El orden que tengamos será fundamental para el domingo, esto marcará mucho el trámite del encuentro. Todos estamos remando para el mismo lado y una victoria de visita nos vendrá bien anímicamente”, complementó.

Asimismo, al ser consultado por la disputa de la titularidad, el zaguero expresó que nadie tiene un lugar asegurado, por lo que hay que trabajar fuertemente para ser considerado por Beñat San José.

“Nadie tiene el puesto asegurado. Todos nos estamos jugando un puesto a diario por meternos en el once titular. Beñat nos hace sacar lo mejor de nosotros para ganarnos un puesto, hay competencia, pero hemos sido todos muy leales para dar lo mejor. En todas las líneas nos peleamos por ganarnos un puesto y defender a Católica, que es lo más importante”.

Finalmente, en cuanto a la conformación del equipo para la presente temporada destacó que los elementos que arribaron al club han sido un aporte y que sí llega un compañero más, lo recibirán de la mejor manera.

"Me gusta la conformación del plantel, me gusta las incorporaciones fueron muy bien recibidas. Nos queremos sacar las ‘espinitas’ del torneo pasado, en donde no hicimos las cosas bien. Si los dirigentes y el cuerpo técnico estiman que llegue alguien, nosotros lo integraremos".