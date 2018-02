Pablo Guede confirmó que le sugirió a Bryan Carvallo buscar equipo

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, aseguró que le dijo Bryan Carvallo que buscara equipo, debido a que la intención del jugador es tener muchos minutos en cancha, algo que en los albos no lo tiene asegurado.

“Le dije que se buscara otro equipo, porque él quería jugar muchos minutos. Pero también le dije que si se quedaba no tenía ningún problema", afirmó.

No obstante, aclaró que no tiene las puertas cerradas en caso de quedarse ya que, otros jugadores han revertido la situación: “Con Figueroa pasó lo mismo y revirtió la situación, así que no tengo problema con que se quede. Hablé con él y tiene muchas ganas de jugar. El volverá, tiene que entrenar para ponerse al corriente de los otros y tendrá que estar preparado".

Asimismo, afirmó que el delantero no estuvo en el amistoso de mediados de semana ante UTC Cajamarca debido a una molestia en una de sus rodillas.

Cabe recordar que Carvallo tampoco fue considerado en la temporada 2017, jugando en calidad de cedido en Deportes Antofagasta.