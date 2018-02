Arturo Vidal y reunión con Reinaldo Rueda: "Se nota que sabe mucho de fútbol"

El volante del Bayern Munich, Arturo Vidal, se refirió en radio Cooperativa a su presente en el conjunto bávaro y su reunión con el seleccionador nacional Reinaldo Rueda, resaltando que la cita “me dejó muy contento y esperamos seguir ganando cosas con la selección".

"Nos reunimos. Estoy contento. Espero que lo que viene sea mucho mejor que lo vivido en años anteriores. Se nota que es un entrenador que conoce mucho el fútbol, ha estudiado increíblemente todo lo que sabe. Aprendió acá en Alemania, sabe mucho del fútbol alemán y habla el idioma, así que genial. Me dejó muy contento y esperamos seguir ganando cosas con la selección", enfatizó.

Asimismo, al ser consultado por su momento en Alemania comentó que se siente en óptimas condiciones y con ganas de ganar la Bundesliga, Copa y Champions League, su principal anhelo.

"Espero que no sea el mejor momento, pero lo que venga sea lo máximo, levantando los tres títulos, sería un sueño. Me he sentido físicamente muy bien, sin ningún dolor, y eso me ayuda mucho".

Finalmente, se refirió a la posibilidad de renovar con el Bayern Munih sostuvo que "Claramente tengo opción de renovar acá, estoy muy contento acá y en Bayern igual. Me siento cómodo, feliz, mis hijos están felices y por ahora no pienso cambiarme a ningún lado".