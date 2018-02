Marcelo Díaz: "Física y psicológicamente estoy muy bien para defender a Chile"

El mediocampista nacional Marcelo Díaz aseguró estar preparado física y mentalmente para ser parte del nuevo proceso del seleccionado chileno, que encabezará el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, que tiene como principal objetivo la clasificación al Mundial de Qatar 2022.





El jugador de Pumas UNAM de México aseguró que aún no sabe si el flamante técnico de la ‘Roja’ lo nominará para los próximos desafíos, pero aseguró estar en buenas condiciones para defender al ‘Equipo de Todos’.





"Me siento bien para ir a la selección en este momento y luchar por un lugar. Físicamente estoy muy bien, y psicológicamente ya estoy recuperado del golpe anímico que sufrí por no clasificar al Mundial. Aunque lo que venga en el futuro, si el nuevo técnico me nomina o no me nomina, no te lo puedo decir. Solo puedo decir que me encuentro muy bien por si él me quiere considerar", expresó en diálogo con El Mercurio.





"Lo que viene para Chile es preparar la Copa América del 2019, porque lamentablemente este 2018 no podremos participar del Mundial. Hoy estoy bien, me encuentro en un muy buen momento, pero creo que siempre puedo dar mucho más", agregó el jugador de 31 años, quien recibió algunas críticas por ser el responsable de la caída en la Copa Confederaciones de Rusia y en parte por el traspié en Bolivia en La Paz por clasificatorias.





Por último, ‘Carepato’ también comentó la dura ausencia del combinado en la Copa del Mundo de Rusia, más aún luego de decir presente en las anteriores dos citas (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).





"Esperemos que nos sirva de aprendizaje no haber ido al Mundial. Muchas veces en el fútbol y en la vida tienes que caer para poder seguir avanzando, y creo que esto nos va a servir mucho, tal vez para ser un poco más decisivos en los momentos en los que tuvimos que serlo, o también para ser un poquito más humildes; pero sobre todo, para seguir trabajando con mayor fuerza, porque esta generación de futbolistas chilenos aún tiene mucho por entregar", finalizó.