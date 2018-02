"Tucu" Hernández: "Me hubiera gustado ver a Berizzo dirigiendo a la Roja" AGENCIAUNO 10:13 "A esta selección su llegada le hubiera venido muy bien, porque conoce a todos los jugadores" dijo el jugador sobre el entrenador argentino, quien fue uno de los candidatos a la banca de la selección, cargo al que finalmente llegó el colombiano Reinaldo Rueda.

El mediocampista nacional Pedro Pablo Hernández se refirió al nuevo proceso del seleccionado chileno, que estará encabezado por el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, reconociendo que le hubiera gustado que el argentino Eduardo Berizzo arribara al banco del combinado bicampeón de América.

Recordar que el ‘Tucu’ y el ‘Toto’, hoy estratega del Sevilla FC, coincidieron en el O’Higgins campeón del Torneo de Apertura 2013, el único título de los ‘celestes’ de Rancagua en la Primera División.

En diálogo con La Tercera, Hernández señaló que Berizzo estaba capacitado para estar al frente de la ‘Roja’. "Sé de lo que es capaz. Claro que me hubiese gustado verlo dirigiendo a la selección. Es más, a esta selección su llegada le hubiera venido muy bien, porque conoce a todos los jugadores", indicó.

Consignar que el ‘Toto’ fue ayudante técnico de Marcelo Bielsa en el seleccionado chileno. "Todos los jugadores lo conocen a él y saben cómo trabaja. Eso es muy difícil de lograr en un grupo de trabajo. Pero bueno, veo que hay otra gente que toma las decisiones, no son los jugadores. Creo que esa gente que elige, sabe qué es lo que la selección necesita en este momento y si optaron por Reinaldo Rueda, tendrán sus razones y hay que estar a disposición. Pero sin ninguna duda creo que el ‘Toto’ Berizzo hubiera encajado muy bien", añadió.

Consultado, en tanto, por Rueda, el jugador del Celta de Vigo señaló que "lo que sé de él es por el periodismo. La verdad es que mucho no lo conozco. Ojalá pueda tener la posibilidad de trabajar con él y si es así estoy a disposición de lo que el míster pida y si no, seguir trabajando para estar lo antes posible en la selección".

Para terminar, el volante de 31 años espera ser parte del combinado nacional en el largo proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022. "Quiero seguir en la selección, quiero estar. Siempre mi deseo fue pelear cosas importantes con Chile”, dijo.

“Desde que se me dio la oportunidad de ponerme la camiseta de Chile, sentí que debía darlo todo por esa camiseta, por la parte de mi familia chilena que me permitió ser nominado. Siento mucho orgullo en vestir esta camiseta. En cada partido traté de entregarme al máximo, es algo único", finalizó.



Tendencia en Facebook