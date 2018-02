La contundente respuesta de Pinilla a un colocolino que lo quiso "trolear"

En un mensaje en Twitter, un hincha de Colo Colo destacó la estadística de Esteban Paredes -quien ayer anotó un triplete para la victoria alba por 3-2 ante Audax Italiano- y, su cercanía con las cifras históricas del fútbol nacional y del club. "¿Y tú cuando @pinigol51?".

Pinilla por la misma vía, dijo que "me alegro por Esteban gran jugador, ojalá supere todos los records... lamentablemente no tuve la fortuna de jugar tantos años en Chile, estuve 14 años afuera".

"Me quedo con ser el chileno con más goles en Italia. Saludos", remató el delantero azul.

