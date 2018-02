Ángelo Sagal: "El fútbol mexicano está un poquito más arriba que el de Chile"

El delantero nacional Ángelo Sagal descartó que haya sido un retroceso en su carrera el pasar de Huachipato al Pachuca al afirmar que el balompié mexicano está “un poquito más arriba” que el fútbol chileno.

El oriundo de Talca se unió a los ‘Tuzos’ luego de defender a la ‘Roja’ en la Copa Confederaciones de Rusia y ha cumplido un aceptable cometido en sus casi siete meses en suelo azteca.

Consultado por su paso al Pachuca, Sagal aclaró que el nivel del fútbol mexicano es superior al chileno. "Mucha gente comenta que es un retroceso, pero no lo veo así. Está un poquito más arriba de Chile", declaró.

Además, Sagal siente que con 24 años aún tiene la posibilidad de llegar al fútbol europeo. "Muchos jugadores saltan a Europa, otros vienen buscando la posibilidad de volver a Europa, para retomar el nivel de antes", apuntó en diálogo con la Liga Bancomer.

Además, el ariete que debutó profesionalmente el año 2011 en Rangers aclaró que "en México es muy rápido el fútbol. La diferencia con Chile es la velocidad. Es muy de atacar con transiciones rápidas y contragolpes, como es el caso de Monterrey. A eso me costó adaptarme".

Para finalizar, Sagal destacó el trabajo en Pachuca del entrenador Diego Alonso. "El técnico me pide lo mismo que me pedían en Huachipato, si me falta algo me lo dice sin pelear con el jugador. Siempre dice las cosas de frente", sentenció.