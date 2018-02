Futbolistas amenazan con paro si no se deroga artículo que no les permite jugar por dos clubes en una temporada

09:54 Medida afecta a cerca de una treintena de jugadores que finalizan contrato a mediados de año, entre los que se cuentan Gonzalo Fierro, Fernando Cordero, Gustavo Lorenzetti, Matías Rodríguez y Nicolás Peric. "Si no se modifica y perjudica a algún jugador, pararemos el torneo para la segunda rueda" dijo el presidente del sindicato de jugadores, Gamadiel García.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) amenazó con convocar a unsi el Consejo de Presidentes de la ANFP no modifica el artículo 16, que menciona que ningún jugador podrá participar en partidos oficiales por más de dos clubes profesionales, nacionales o extranjeros, en una misma temporada.Esta, entre los que se cuentan Gonzalo(Colo Colo), Fernando Cordero (Universidad Católica), Gustavoy Matías Rodríguez (Universidad de Chile), y Nicolás(Audax Italiano)."Si hacen las bases sin consultar, imposible que no haya problemas. El artículo perjudica sobre todo a quienes terminan contrato a mitad de temporada porque se quedarán sin club", declaró el presidente del Sifup, Gamadiel García, en diálogo con El Mercurio. . Pedimos como mínimo que se les extienda el contrato a quienes finalizan contrato o bien que tengan pase libre para negociar con otro club", agregó.Para finalizar, García apuntó que ". Si se permite en otras ligas más competitivas, por qué no en Chile".Para que el Consejo de Presidentes modifique el artículo a favor de los futbolistas debe haber unanimidad en la votación.