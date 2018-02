La U y San Luis abren la tercera fecha del Campeonato Nacional: revisa la programación 11:27 Los azules intentarán ratificar el alza recibiendo el viernes en el Nacional al cuadro canario. La UC viaja a Viña del Mar para medirse con Everton, en tanto que Colo Colo visitará a Palestino

Con el partido entre Universidad de Chile y San Luis se dará inicio este viernes a la tercera fecha del Campeonato Nacional 2018, que tiene como líderes a Universidad Católica y Colo Colo con seis puntos.

Azules y ‘canarios’ se verán las caras a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Mientras el elenco colegial venció por la segunda fecha 2-1 a Deportes Iquique, en Calama, la escuadra de Miguel Ramírez igualó 1-1 en su visita a Huachipato.

Los punteros jugarán el sábado 17 de febrero. La UC visitará al mediodía a Everton de Viña del Mar, en el Estadio Sausalito, y el ‘Cacique’ también será forastero frente a Palestino, en el Estadio Nacional.

La tercera fecha culminará el día lunes 19 con el compromiso entre Audax Italiano y Deportes Temuco en el Estadio Municipal de La Pintana.



Campeonato Nacional 2018 - Tercera fecha.-

Viernes 16 de febrero:

Universidad de Chile vs. San Luis. 20:00 horas. Estadio Nacional



Sábado 17 de febrero:

Everton vs. Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Palestino vs. Colo Colo. 18:00 horas. Estadio por definir

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"



Domingo 18 de febrero:

Deportes Iquique vs. Unión La Calera. 12:00 horas. Estadio Cavancha

O'Higgins vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio El Teniente

Unión Española vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Santa Laura



Lunes 19 de febrero:

Audax Italiano vs. Deportes Temuco. 20:00 horas. Estadio La Pintana.



