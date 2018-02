Von Appen debutó en los JJOO de Invierno, pero no terminó la prueba para cuidar su muñeca

Una vez que el atroz viento de los dos días anteriores cesó, el esquí alpino hizo su aparición al fin en Pyeongchang 2018. Y con ello, llegó el debut del chileno Henrik von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno.

No obstante, ni él ni el boliviano Simon Breitfus, pudieron terminar la prueba.

A Breitfuss se le invalidó su segunda prueba del combinado, el eslalon, por incumplir con un protocolo. Von Appen ni siquiera largó en esa competición, luego de un meritorio papel en el descenso libre.

Ambos tienen actividad por delante en estos juegos. En el caso de Von Appen, estaba pensando precisamente en la actividad futura en el Centro Alpino de Jeongson cuando se abstuvo de disputar el eslalon, luego de obtener un meritorio 22do puesto.

Pero Von Appen sufrió un aparatoso accidente en Turín, recién dos semanas antes de emprender el viaje a Corea del Sur y viene saliendo de dos operaciones. En un momento, la lesión de muñeca que le dejó esa colisión puso en duda su participación en la cita olímpica invernal.

"Creo que hay que cuidarse. Mi objetivo en estos Juegos está en el descenso libre, y me parece que no salgo ya para la segunda manga", declaró el joven de 23 años. "El impacto con las puertas es mucho para la mano".

Incluso, Von Appen reveló que ha debido amarrarse el bastón a la mano, ante la incapacidad de sujetarlo. Sólo el deseo por representar a su país en los Juegos Olímpicos pudo más que el dolor.

"La verdad es que no me iba a perder esto, fui el abanderado en la inauguración y ahora estoy acá, compitiendo con lo que tengo", valoró. "Me hubiera gustado estar en otras condiciones, pero aun así estoy con toda la buena vibra de este equipo".

El descenso libre está previsto para el jueves, un día cargado de actividad por los ventarrones que impidieron comenzar con el programa el domingo y lunes.

La primera presea de oro que reparte el esquí alpino en estos juegos, quedó así en manos del austriaco Marcel Hirscher, considerado uno de los mejores esquiadores de todos los tiempos, con seis títulos mundiales en su haber. Sin embargo, jamás había obtenido un campeonato olímpico.

El francés Alexis Pinturault se colgó la plata al cuello, mientras que el bronce fue para su compatriota Victor Muffat-Jeandet.