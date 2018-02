Nicolás Guerra: "Mi presencia en la U es por el buen nivel y no por la regla del Sub 20"

Nicolás Guerra, joven delantero de Universidad de Chile, aseguró este martes que su presencia en el andamiaje de Ángel Guillemo Hoyos se debe al buen nivel que ha presentado y no por la regla del Sub 20 que corre para la disputa del Campeonato Nacional.

En rueda de prensa en el CDA, el ariete de 18 años declaró que "desde que me lesioné di vuelta la página y me enfoqué en la recuperación. Siempre seré opción como sub 20 o como jugador integrado, aunque si juego será por mi nivel y no por la regla".

Consultado por las opciones de ver acción en la Copa Libertadores, Guerra señaló que "quiero ir paso a paso, primero ganarme un puesto y hacer las cosas bien en el Campeonato, si lo hago así tendré una buena Copa que es lo que todos queremos".

Respecto a si piensa jugar fuera de Chile en un corto plazo, el jugador que marcó el fin de semana en la victoria sobre Deportes Iquique en Calama dijo que "uno siempre piensa en eso, pero yo quiero ir paso a paso, consagrarme en el club y ganar títulos, después pensaré en lo otro".

En cuanto a la postura del plantel en este arranque del torneo 2018, donde registra una derrota y un triunfo, el atacante expresó que "todos estamos remando para el mismo lado y se nota dentro de la cancha y el camarín que estamos todos bajo el mismo objetivo".

"En el camarín pareciera que no hubiesen ganado nada, son excelentes personas y durante la semana te van aconsejando y ayudando... La relación que tengo con el profesor (Guillermo Hoyos) es la misma que tenemos todos, de harto consejo, de abrazarte. Es muy buena la relación que tenemos", añadió.

Por último, Guerra entregó un breve análisis de la victoria sobre los ‘Dragones Celestes’ en el ‘Zorros del Desierto’. "Terminamos con 10 y en la altura no es fácil, pero lo sacamos adelante y nos sirve de experiencia cuando en futuros partidos quedemos con uno menos. Hicimos un primer tiempo de los mejores que hemos hecho, después la expulsión nos condicionó", sentenció.