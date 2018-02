[VIDEO] Champions: el Pipa Higuaín mandó un penal directo al travesaño

El delantero argentino Gonzalo Higuaín marcó los dos goles con los que la Juventus vence parcialmente por 2-1 al Tottenham, por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League.

Sin embargo, tras el descuento de Harry Kane, que mantiene vivos a los ingleses de cara al duelo de vuelta, el "Pipa" pudo comenzar a enterrar las esperanzas de los "Spurs".

Un penal cobrado al final del primer tiempo habría decretado el 3-1 parcial, pero el trasandino estrelló el balón en el travesaño.

Higuain misses the second penalty against Tottenham Hotspur#JuveTOT#UCLpic.twitter.com/r8veHwt1Zm