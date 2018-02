Matías Rodríguez: "Por más que quieran inventar cosas, hay un excelente grupo"

Matías Rodríguez, lateral argentino de Universidad de Chile, aclaró este miércoles que el ambiente es de los mejores en el camarín azul en este arranque del Campeonato Nacional 3018, donde el elenco colegial suma una derrota ante Unión Española y un triunfo sobre Deportes Iquique.

Frente a los rumores de divisiones en la interna del ‘Romántico Viajero’, el nacido en San Luis declaró saliendo del CDA que "por más que quieran inventar cosas, hay un excelente grupo. Me ha tocado vivir en otras ocasiones y no había tanta armonía. Cuando se inventan cosas, tratamos de no escuchar, porque nosotros sabemos lo que pasa adentro".

En tanto, el nacido futbolísticamente en Boca Juniors comentó el primer día de trabajo del zaguero brasileño Rafael Vaz, flamante refuerzo que el martes superó con éxitos las pruebas médicas.

"Se le vio bien en el entrenamiento, pero lo importante es que adapte lo más rápido posible. Somos varios los que entendemos el idioma de él, así que estaremos para ayudarle en lo que sea", expresó sobre el defensor que llega desde Flamengo.

Para terminar, el ‘Mati’ reconoció pequeños avances para prolongar su vínculo con el club azul, que finaliza a mediados del presente año.

"Por ahora estoy pensando en disfrutar los meses que quedan de contrato y ver qué pasa", sentenció.